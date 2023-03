Numa parceria com a Eletrobras, a cidade de Santa Clara do Sul está modernizando a estrutura de iluminação pública do município. A troca das luminárias começou a ser feita nessa semana. Neste primeiro momento serão substituídos 1.029 pontos na área urbana.

O investimento inicial é de R$ 678.7 mil. Os serviços preveem a substituição das lâmpadas com tecnologia tradicional e de consumo elevado por luminárias led, que têm vida útil de aproximadamente 12 anos (as tradicionais duram em torno de três anos). Outro benefício é a redução no consumo de energia elétrica, 47,5% inferior às lâmpadas tradicionais.

Como o valor do termo de cooperação técnica com a Eletrobras totaliza R$ 1.1 milhão está sendo feito um levantamento por parte do município, a fim de utilizar os quase R$ 600 mil de saldo de recursos e dessa forma contemplar a área rural também. De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, este é mais um importante investimento para Santa Clara do Sul, tendo em vista que melhorará o sistema de iluminação pública do município. "Esse convênio demonstra a importância de projetos técnicos bem construídos e relacionamentos sólidos em todas as esferas para conquistarmos recursos externos e seguirmos avançando cada vez mais em todos os setores", destaca o prefeito.