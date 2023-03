Rota turística da erva-mate será lançada na próxima semana e vai incluir sete cidades do Vale do Taquari

A Rota da Erva-mate, região que reúne muita história e cultura e inclui sete municípios da parte alta do Vale do Taquari, será lançada oficialmente na terça-feira (7). O evento será em Ilópolis, em um restaurante da cidade, a partir das 19h30.

Compõem a rota, as cidades de Anta Gorda, Arvorezinha, Doutor Ricardo, Ilópolis, Itapuca, Putinga e Relvado. As administrações, juntamente com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), são responsáveis pelo lançamento.

Para o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, a rota é um dos melhores roteiros turísticos do Rio Grande do Sul, por enaltecer um produto que faz parte do dia a dia dos gaúchos. Além disso, pela sua localização, próximo a atrativos como o Cristo Protetor, em Encantado, e ao Trem dos Vales, entre Muçum e Guaporé. "Será uma oportunidade para os turistas conhecerem o processo de produção da erva em municípios que estão todos conectados. A rodovia ERS-332, que passa pela rota, também facilita o acesso de quem vem das regiões Oeste, Norte e Nordeste do Estado", pontua Arenhart.

O presidente da entidade destaca, ainda, a quantidade e a qualidade dos atrativos e dos empreendimentos que estão nos sete municípios da rota. "Temos muitos empreendimentos qualificados para receber os turistas. A reformulação desta rota é um marco e estamos muito felizes pelos governantes e empreendedores também estarem juntos neste processo, pois teremos um grande resultado daqui para frente", observa Arenhart.