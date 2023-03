Central de resíduos será construída em área de Montenegro

Membros da Fundação Proamb, de Bento Gonçalves, estiveram reunidos com o secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marcelo Camardelli Rosa nesta semana. Na pauta, o andamento do processo de licenciamento e a relevância estratégica para o Estado da instalação da Central de Resíduos Industriais na cidade de Montenegro.

Na oportunidade, o diretor de operações da Fundação Proamb, Gustavo Fiorese apresentou o projeto para o secretário, com a explicação técnica e jurídica do atual momento da instalação do empreendimento na cidade. O líder da pasta estadual se mostrou sensível à causa e se comprometeu a buscar alternativas.

"Somos uma empresa reconhecida no mercado de soluções ambientais. Queremos fomentar o desenvolvimento sustentável da região do Vale do Caí, o Polo da Química em Montenegro é uma realidade. Não tenho dúvidas de que o Estado tem muito interesse na instalação da central na cidade, pois se trata de uma grande obra de infraestrutura que possibilitará a expansão industrial de toda região e garantia da competitividade da indústria gaúcha, aliada a melhores práticas de preservação ambiental", destacou o diretor da empresa, Gustavo Fiorese.

Com investimento inicial ultrapassando os R$ 10 milhões, a instalação da Proamb em Montenegro é estratégica para as atuais indústrias da cidade, e, a médio prazo, o empreendimento deve integrar o novo complexo do Polo Integrado da Química, que vive boas perspectivas para 2023. A ideia é que seja construído um local nos mesmos moldes que o existente na cidade de Pinto Bandeira, também gerenciado pela fundação.

O empreendimento será instalado em uma área de 46 hectares, e irá gerar, em fase de construção 40 empregos diretos e, na fase de execução, mais de 25 funcionários serão contratados. Com capacidade de triar, reciclar e dispor cerca de 120 mil toneladas por ano, a Central de Resíduos em Montenegro será instalada com tecnologia alemã, onde células são montadas com diversas camadas de drenagem e impermeabilização, além de serem cobertas com galpões com total segurança, não havendo possibilidade de contaminação do solo ou das águas superficiais e subterrâneas.

A instalação da Fundação em Montenegro pretende atrair mais indústrias para a cidade, já que o descarte de resíduos industriais é um serviço essencial para a continuidade da atividade empresarial. "Se não existirem essas centrais no Estado, as empresas não têm o que fazer com os resíduos e dificulta muito o descarte regular dos rejeitos, fazendo isso de maneira errada e prejudicando de modo irreversível o meio ambiente", avalia o presidente da Proamb, Neri Basso.