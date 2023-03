A Concessionária Rota de Santa Maria, responsável pela concessão de 204 quilômetros da RSC-287 , pretende concluir até o mês de março as obras de modernização da praça de pedágio de Venâncio Aires. Pelos próximos 20 dias, os trabalhos serão centralizados na pista 1 (automática), no sentido Santa Maria/Tabaí, que ficará fechada para a realização de melhorias na estrutura física e a troca do sistema operacional.

Durante o período de obras, as demais pistas da praça de Venâncio Aires seguirão operando normalmente, de forma mista, sem uso exclusivo para tag. Desta forma, será obrigatória a parada de todos os veículos para pagamento manual (dinheiro ou cartão) ou registro de placa para liberação. "Já foram realizados os trabalhos de troca da estrutura metálica da cobertura, do sistema operacional e dos postos de trabalho dos colaboradores das demais pistas de arrecadação. Agora, vamos fazer a intervenção na pista 1 e concluir o processo de modernização da estrutura", salienta o gerente de Operações, Ricardo Abreu.

Assim como Venâncio Aires, a praça de pedágio de Candelária também entra na fase final de reforma. A pista automática no sentido Tabaí - Santa Maria segue fechada. As outras pistas continuam operando de forma mista, sendo obrigatória a parada do motorista para o registro da placa.