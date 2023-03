A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciouas obras de construção de uma rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. A interseção será executada próxima ao entroncamento da estrada com a ERS-130 e visa aprimorar a qualidade do fluxo de veículos em direção ao perímetro urbano do município, além de trazer mais segurança para a comunidade do bairro Floresta e arredores.

O diretor técnico da EGR, Luís Fernando Vanacôr, explica que a primeira etapa dos trabalhos consiste na realização das medições topográficas e na transferência dos elementos do projeto para o terreno em que será localizada a estrutura. Após o término dos serviços, as equipes técnicas irão se mobilizar para a construção de outra rotatória em trecho estratégico - no quilômetro 29 da RSC-453.