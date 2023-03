A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo prepara uma licitação para cercamento do terreno dos reservatórios da Rua Marte, no bairro Boa Saúde. A iniciativa tem o objetivo de acabar com a utilização do espaço para despejo irregular de lixo doméstico e garantir a reativação dos dois reservatórios em um momento posterior, o que deve melhorar o abastecimento em toda a região.