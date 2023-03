A prefeitura de Canela convocou uma reunião com representantes de diversas entidades para debater algumas alternativas com o objetivo de executar a programação artística da Páscoa em Canela 2023. As atrações artísticas da programação do evento foram canceladas pela administração, após análise minuciosa do edital de contratação de produção e execução, em virtude da necessidade de reformulação dos procedimentos de contratação por meio de processo licitatório.

Estiveram presentes na reunião representantes de entidades do setor de turismo, além de integrantes da prefeitura. "Precisamos unir forças para entregar um evento a altura de Canela e da nossa comunidade. Se todos puderem contribuir, teremos condições de promover as Paradinhas de Páscoa e programações paralelas nos finais de semana", destacou o secretário substituto da secretária de Turismo, Alfredo Schaffer. "Vamos abrir um processo de chamamento público para que as entidades e parques participem efetivamente da Páscoa", completou o secretário Adjunto de Turismo, Wesley Matos.

As entidades presentes mostraram-se solícitas ao chamamento do Poder Executivo e devem apresentar propostas nos próximos dias para a formatação da programação artística da Páscoa em Canela 2023, que acontecerá entre os dias 18 de março a 23 de abril. "O projeto de decoração de Páscoa da cidade começará a ser instalado nas ruas a partir do dia 10 de março", adianta Wesley.