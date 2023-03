Venâncio Aires estuda criar programa 'Aedes do Bem'

A Prefeitura de Venâncio Aires analisa a possibilidade da instalação do "Aedes do Bem", um produto sustentável que combate a dengue, zika, chikungunya, febre amarela e outras doenças perigosas. A ferramenta, que encontra os criadouros e trabalha no controle dos mosquitos, foi apresentada ao Comitê de Prevenção a Dengue.

O Aedes do Bem é uma caixa que produz insetos machos que não transmitem doenças. A principal função do mosquito é fazer o cruzamento com fêmeas Aedes Aegypti. Da reprodução, só sobrevivem os mosquitos machos, impedindo a proliferação do pernilongo transmissor da dengue. A tecnologia nasceu na Universidade de Oxford e tem o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme o documento apresentado em reunião, o tratamento é indicado para os bairros Aviação, Centro, Cidade Alta, Coronel Brito e Gressler, locais que contam com infestação. Para a abrangência seriam 165 caixas que protegem, aproximadamente, 5.800 habitantes do município. O material é inofensivo para os animais.

De acordo com o secretário de Saúde, Tiago Quintana, o encontro buscou conhecer o Aedes do Bem e estudar a viabilidade da implantação da ferramenta. "Essa é uma alternativa sustentável para complementar os protocolos que já são adotados. Estamos analisando cada detalhe. Caso implantado, será de forma gradativa."