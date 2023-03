Representantes da prefeitura de Santa Maria assinaram, nesta terça-feira (28), a ordem de serviço para a execução da iluminação pública nos setores 2 e 4 do Parque Itaimbé, no bairro Centro. O trabalho é referente à iluminação pública do local entre as ruas Silva Jardim e Venâncio Aires e Tuiuti e Pinheiro Machado.

O serviço está orçado em R$ 458.6 mil, sendo R$ 321.5 mil de repasse do Estado, pelo Programa Ilumina Esporte RS, e R$ 137.1 mil de contrapartida do município. A empresa tem cinco dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviço, para começar o trabalho. E o prazo de execução do serviço é de 120 dias consecutivos, também a contar da assinatura da Ordem de Serviço que fora realizada.

"Ficamos muito felizes em conseguir dar esse passo em prol de um espaço público, com área verde e de suma importância para Santa Maria. Agora, vamos em busca de mais melhorias para o nosso querido Parque Itaimbé", afirmou o prefeito Jorge Pozzobom, acompanhado do vice, Rodrigo Decimo, no ato de assinatura do documento.