O prefeito de Sao Borja, Eduardo Bonotto, recebeu em seu gabinete o representante da empresa responsável por realizar o projeto estrutural para construção da Cruz Missioneira. Ele recebeu a finalização do projeto que embasa os processos de estruturação e construção do monumento que visa o desenvolvimento turístico de São Borja.

O projeto da Cruz Missioneira objetiva a construção de um monumento de mais de 50m de altura que irá compor mirante, museu e área de sociabilidade. No formato do símbolo missioneiro, a obra irá incrementar o turismo local na região próximo a orla do Rio Uruguai, em que estão sendo realizadas as obras da avenida Beira Rio.

O prefeito comentou sobre a importância do projeto. "Desde o início sabíamos dos desafios que seriam encontrados até a concretização da cruz. Ouvir da empresa sobre os potenciais e magnitude do projeto nos estimula ainda mais para tornar realidade. Com o estudo entregue, poderemos ter embasamentos para a construção, além de dar encaminhamentos na questão orçamentária, licitatórias e posteriormente, no tão aguardado início das obras", pontua.