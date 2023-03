Torres sedia etapa final de disputas esportivas no fim de semana

Cerca de 1.300 atletas, de várias partes do Rio Grande do Sul, são aguardados em Torres neste final de semana para as finais do Circuito Verão Sesc de Esportes. Desde dezembro, dezenas de cidades vinham realizando suas classificatórias locais do circuito. Agora, 71 delas tiveram seus representantes definidos, que viajam ao Litoral Norte para a decisão, em diferentes modalidades.

Ao todo, 49 equipes vão disputar o pódio no beach soccer, 112 duplas vão disputar o vôlei de praia, 12 equipes vão disputar o basquete 3x3, 16 equipes vão disputar o handbeach (handebol de praia), 44 equipes vão disputar o futevôlei, 11 equipes disputam o beach câmbio e 45 duplas competirão no beach tennis. Os jogos iniciam às 9h, no sábado (4), e ocorrerão, também, no domingo (5).

E ainda tem música na programação das finais. Na noite de sábado, às 20h30, show nacional com a banda "Só Pra Contrariar" promete animar os presentes. Com clássicos e também recentes sucessos do grupo de samba e pagode, a apresentação é gratuita e aberta ao público. Ela ocorre na Praia dos Molhes, na praça em frente à Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT).