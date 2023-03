Feirão oferece 100 vagas de emprego em Nova Petrópolis

O Feirão de Empregos da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) chega na 3ª edição. A iniciativa, que busca preencher as vagas ofertadas pelas empresas associadas e auxiliar os profissionais que estão fora do mercado de trabalho, ocorrerá no dia 16 de março, das 9h às 13h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

Neste ano, serão mais de 10 empresas participantes de segmentos como calçados, alimentação, entretenimento, dentre outros. As vagas disponibilizadas vão desde postos sem necessidade de experiência, até cargos mais técnicos, entre eles atendimento, balconista, estoque, auxiliar de produção, motorista, cozinheiros, entre outros.

Durante o evento, haverá uma equipe da entidade para auxiliar na análise do perfil dos candidatos e encaminhamento para as entrevistas de emprego. Os interessados deverão comparecer ao Centro de Eventos de Nova Petrópolis com currículo atualizado, carteira de trabalho e documento com foto.