Caso de febre amarela em bugio é confirmado em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul confirmou, nesta terça-feira, um caso de febre amarela em um bugio neste ano. É a primeira situação suspeita e confirmada em 2023. Até o momento, segundo a pasta, não há outros casos em investigação.

O animal foi encontrado morto em Parada Cristal, considerado área de transição entre áreas rurais e urbanas da cidade. Segundo o veterinário Rogério Poletto, diretor técnico da Vigilância Ambiental em Saúde, nos ambientes rurais, a febre amarela é transmitida pelo mosquito Haemagogus, que vive em ocos de árvores, buracos de pedras, bromélias, ou seja, em locais de difícil controle. Já nas áreas urbanas, quem transmite a febre amarela é o Aedes aegypti, mesmo vetor da dengue. Neste caso, a principal forma de prevenção é eliminar pontos com água parada para frear a reprodução do mosquito, pois é nesses locais que o Aedes deposita seus ovos.

"O bugio com febre amarela confirmada é um sinalizador de que a doença está circulando. Por isso é tão importante que a população não vacinada se vacine, seja a população fixa ou volante, que são aquelas pessoas que fazem turismo ou trabalham apenas durante o período de safra", explica Poletto.

O caso mais recente de febre amarela em humanos em Caxias do Sul ocorreu em 2018, quando um morador contraiu a doença em outro Estado. Há vacina contra a febre amarela. Pessoas que já fizeram essa vacina não precisam mais aplicá-la, já que a imunidade é permanente. Para os que ainda não fizeram, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) aplicam às quartas-feiras (devido à curta validade do imunizante, os frascos são abertos apenas um dia por semana). A vacina faz parte do calendário de rotina para crianças, adolescentes e adultos até 59 anos não vacinados.