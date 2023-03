Câmara dá aval para prefeitura de Novo Hamburgo contrair empréstimo

No final de novembro, a Prefeitura de Novo Hamburgo apresentou um pacote de projetos de lei com a promessa de enfrentar o déficit atuarial do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem) e reduzir seu passivo previdenciário e assistencial com o instituto. Após uma série de tentativas frustradas de acelerar a votação das matérias, os textos tiveram suas discussões adiadas para este ano. Na segunda-feira (27), a Câmara iniciou a apreciação da primeira das seis propostas, com a presença de populares, que protestaram sobre os valores.

O projeto de lei que autoriza o Executivo a contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de até R$ 205 milhões, foi aprovado em primeiro turno por 7 votos a 6. A ideia da Prefeitura é utilizar parte do montante para amortizar dívidas com o instituto previdenciário e reestruturar cinco instrumentos de parcelamento. Para isso, segundo simulação apresentada em anexo, seriam utilizados R$ 124,5 milhões do total pleiteado. Os cálculos sugerem que essa nova opção de abatimento do débito resulte em uma economia de R$ 40,6 milhões em favor do município.

O restante do crédito obtido junto ao Banco do Brasil poderá ser utilizado para a aquisição de áreas de terra, maquinários, equipamentos e veículos, bem como investimentos em desapropriações, infraestrutura, obras civis, eficiência energética, iluminação pública, educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, cultura, modernização de gestão, agricultura e sistemas de videomonitoramento, mas os valores não foram detalhados. O projeto de lei ainda autoriza o Executivo a vincular como garantia, em caso de inadimplência, receitas próprias de impostos municipais e repasses constitucionais oriundos do Estado e da União.

A matéria retorna à pauta durante a sessão desta quarta-feira (1), para decisão em segundo turno. Antes do encerramento da votação, contudo, o vereador Gustavo Finck adiantou que o Sindicato dos Professores Municipais (SindProfNH) entrou com mandado de segurança contestando a análise da matéria em plenário sem um debate prévio com a sociedade em audiência pública. "Ainda não obtivemos o acolhimento, mas aguardaremos até quarta-feira", pontuou o vereador.