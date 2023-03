Hospital de Sapiranga tem primeira captação de coração para doação

O Hospital Sapiranga realizou, em fevereiro, um procedimento histórico. Pela primeira vez, uma captação de coração foi realizada na instituição. Também foram captados fígado, rins e uma córnea. O aceite da família salvará cinco vidas de pacientes que há tempo aguardam na fila por um transplante.

A captação foi articulada pelo Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que atuam diretamente com as famílias dos potenciais doadores. A captação foi realizada por um grande grupo de profissionais. Além das equipes do Hospital Sapiranga, participaram do procedimento a equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, responsável pela captação do coração, da equipe do Hospital Dom Vicente Scherer e Santa Casa, responsáveis pela captação do fígado, rins e córnea.

O diretor técnico do Hospital Sapiranga, Airton Schmitt, enaltece o gesto nobre da família. "Sabemos que é um assunto muito delicado, mas é imprescindível que ele faça parte das famílias, as pessoas precisam conversar, discutir em família e perceber que doar órgãos salva vidas. Isso é importante para que a família possa realizar o desejo do ente querido em ser um doador de órgãos. Quanto mais doações, mais vidas podem ser salvas", disse.

Para a enfermeira Camila Crippa, presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplantes do Hospital Sapiranga a doação de órgãos é um ato de amor e consciência ao próximo. "A solidariedade da família, mesmo frente à dor e ao luto, é evidenciada no SIM para doação dos órgãos. É um ato que ratifica o engajamento da equipe no cuidado e acolhimento de famílias doadoras. Ao acolher cada família é preciso sensibilidade, afeto e humanização. Isso se torna indispensável para o aceite. Em nome da instituição, gostaria de agradecer a família doadora e aos profissionais envolvidos no atendimento, por conduzirem com excelência o cuidado do paciente e seus familiares", relatou.