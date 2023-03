A Prefeitura de Gramado lançará, nos próximos dias, um concurso público para selecionar propostas arquitetônicas de revitalização do entorno de um dos parques públicos e pontos turísticos mais conhecidos da cidade, o Lago Joaquina Rita Bier. O certame será nacional e deverá ocorrer em parceria com o Instituto de Arquitetura do Brasil (IAB).

Com a proposta de qualificar a área de convivência, melhorar o paisagismo, integrar os espaços culturais à paisagem e trazer mais vida ao complexo do lago, que fica na entrada da cidade de quem vem pela ERS-115, o concurso está sendo articulado pelo município por meio das secretarias de Planejamento e Cultura. Embora ainda esteja sendo desenhado, o concurso deve selecionar e premiar as três melhores propostas apresentadas, e contratar a melhor classificada delas para desenvolvimento de todos os projetos executivos e complementares.

Os recursos utilizados, tanto no desenvolvimento e premiação do concurso, quanto na execução da obra de revitalização, são oriundos de operação consorciada firmada entre a Prefeitura de Gramado e Grupo Isdra, com intervenção do Ministério Público. A data em que o concurso será lançado ainda está sob definição.