A nova sede do quartel de Bombeiros de Caxias do Sul foi entregue oficialmente pelo governador Eduardo Leite, pelo prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, junto a autoridades do Corpo de Bombeiros e do poder legislativo do estado e do município no fim da semana passada. Descontinuado em 2016, o prédio representa a reativação dos serviços operacionais na área que irá beneficiar uma população de cerca de 100 mil pessoas.