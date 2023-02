A prefeitura de Capão da Canoa lançou a campanha "Capão na Prevenção do Trabalho Infantil", no auditório do Centro Administrativo. Na oportunidade, foram traçadas as estratégias da campanha para a erradicação do trabalho infantil na cidade.

Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Everson Michel, a intenção da campanha é conscientizar a população quanto às consequências para crianças e adolescentes. Além disso, a ideia é coibir a violação dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no período de alta temporada, onde muitas crianças são expostas ao trabalho infantil abusivo.

A secretária de Assistência e Inclusão Social, Maria Elisete Machado Germano, destacou que a campanha de erradicação do trabalho infantil é urgente e precisa do apoio de toda a sociedade. "Junto com as entidades do nosso município, estamos lançando a campanha e formando um grupo de trabalho forte para protegermos os direitos das nossas crianças e adolescentes", frisou.