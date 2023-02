Hospital de Esteio amplia a oferta de serviços à população

O Centro de Especialidades do Hospital São Camilo, de Esteio ampliou novamente o escopo de serviços à população. A novidade é decorrente da pactuação com o Programa Assistir-RS, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), ao qual Esteio aderiu em agosto do ano passado.

A oferta dos serviços começou a vigorar em novembro do ano passado, oferecendo uma nova especialidade de traumato-ortopedia, nas subespecialidades de mão, joelho e ombro, além das especialidades de coloproctologia, ginecologia e cirurgia geral para os municípios da 8ª Região de Saúde, com exceção de Canoas, Nova Santa Rita e Triunfo. Além de Esteio, são atendidos na casa de saúde moradores de Barão, Brochier, Capela de Santana, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Tabaí e Tupandi).