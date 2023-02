Empresa de Bento Gonçalves abre vagas de emprego

A Ludfor, empresa do mercado livre de energia anunciou a abertura de vagas de emprego na sede de Bento Gonçalves. A empresa está em processo de expansão e reforçando o time para atender à entrada de novos clientes e ao crescimento do mercado.

São quatro oportunidades de trabalho presencial para auxiliares de back office, com foco nas áreas de Economia ou Engenharia, e uma vaga no setor administrativo, com foco em gestão financeira. Como requisito para as vagas de auxiliar de back office, a empresa exige que o candidato tenha curso superior completo ou em andamento em Engenharia.