Ações de saúde são realizadas em duas terras indígenas do interior

Para reforçar as ações de saúde em comunidades da Terra Indígena Guarita, equipes da Secretaria da Saúde do Estado estão nos municípios de Redentora e Tenente Portela, no norte do Rio Grande do Sul. O objetivo é realizar um levantamento da situação de saúde indígena, com atenção especial para crianças e gestantes. Só em Redentora há cerca de 1.300 famílias e, atualmente, 84 gestantes.

O acompanhamento presencial para elaboração do diagnóstico teve início nesta semana, quando a pasta deve se reunir com representantes do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, para organizar a realização de exames pré-natal e o acompanhamento de gestantes e crianças indígenas com até um ano. Ao longo dos dois primeiros dias na região, as equipes visitaram escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), poços de água e outros espaços importantes para a assistência em saúde e o saneamento básico da população local.

Também foi realizado, durante as visitas, um planejamento das ações emergenciais na Terra Indígena Guarita, onde as equipes da secretaria, em conjunto com lideranças indígenas, representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, e prefeituras da região definiram prazos, recursos e prioridades das ações emergenciais. Também foram enviados para o local técnicos que atuam nas políticas de saúde da mulher, saúde da criança, saúde indígena, na atenção primária e no programa estadual Primeira Infância Melhor (PIM).