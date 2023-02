MiniZoo de Canoas é reaberto ao público após consertos

Após quase seis meses fechado por conta do temporal de agosto do ano passado, o MiniZoo de Canoas foi reaberto para o público na quarta-feira (1). Agora, os canoenses podem voltar a visitar os mais de 120 animais, de 40 espécies diferentes, que compõem o plantel do Zoológico.

Os bichinhos que ficam à disposição do público são residentes fixos do zoo, não podendo ser devolvidos à natureza por terem sido criados em cativeiro ou por conta de algum problema físico. Estes animais são cuidados por uma equipe técnica qualificada, recebendo ambientação, alimentação e tratamento adequados.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, a volta do público é importante para a retomada dos projetos de educação ambiental. "O zoológico é um espaço fundamental, onde as pessoas podem ter um contato próximo com as espécies nativas de forma gratuita, criando uma consciência ambiental. Ficamos muito felizes com a normalização da visitação, para que possa ser dada continuidade nos trabalhos de educação ambiental".

O MiniZoo fica localizado junto ao Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo), na Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, nº 900, no bairro Marechal Rondon. A visitação é gratuita e acontece de terça a domingo, das 10h às 16h.