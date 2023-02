Lajeado apresenta projeto para construção da Central de Polícia

Integrantes da prefeitura de Lajeado apresentaram, em reunião no Palácio Piratini, o projeto da nova Central de Polícia para o governador Eduardo Leite. O prédio abrigará as cinco delegacias do município: Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), Delegacia Regional de Polícia, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Delegacia de Polícia Distrital e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Elaborado pelos arquitetos e engenheiros da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, o projeto foi discutido anteriormente com as secretarias de Obras e Segurança Pública do Estado. O governador demonstrou interesse no projeto e sugeriu que possa servir de modelo paras futuras delegacias a serem construídas no Rio Grande do Sul após avaliação das equipes internas.

"Essa é uma importante obra para o município e a região. O local onde hoje se encontram as delegacias está defasado, e este prédio moderno proporcionará melhores condições de trabalho para os servidores e para quem busca atendimento", destacou o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo. Além disso, o chefe do Executivo municipal ressaltou que a localização do novo prédio é estratégica pois fica próxima das duas principais rodovias da região, a BR-386 e a ERS-130.

O terreno onde ficará a nova central pertente ao município. Já o terreno onde funcionam quatro das atuais delegacias pertence ao governo do Estado. Agora, os governos municipal e estadual irão definir os valores finais para a troca dos terrenos. A intenção do município é usar a área do Centro para futura ampliação do Parque dos Dick, que fica ao lado.

O próximo passo será a análise e aprovação do setor jurídico do Estado para futuro encaminhamento da obra. A construção da nova Central de Polícia ficará a cargo do Estado. "Este projeto reflete o envolvimento do Executivo e do Legislativo com as necessidades da comunidade. A segurança pública é muito relevante, e poder ceder ao governo estadual o terreno para a construção, bem como todos os projetos da Central de Polícia, demonstra o quanto estamos empenhados na busca por soluções adequadas", mencionou o secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, Giancarlo Bervian.