Novo distrito industrial de Erechim deve receber empresas em março

A partir do mês de março devem ser entregues os primeiros lotes do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo para instalação das primeiras empresas, de acordo com a prefeitura de Erechim. A nova área, com capacidade para 39 empreendimentos, em terrenos que variam de 3 a 14 mil metros quadrados, vai expandir o setor industrial e tem expectativa de gerar, com todas as empresas instaladas, entre 1.500 a 2.000 novos empregos.

"O Distrito Industrial Giácomo Madalozzo vai iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, gerando muitas oportunidades de emprego e renda, e, principalmente, bem-estar à população", explica o prefeito de Erechim, Paulo Polis. De outro lado, observa o prefeito, o município oportuniza o ano todo qualificação profissional, nas áreas de costura, mercado digital, elétrica predial, elétrica industrial, mecânica e elétrica automotiva, tecnologia da informação, solda, arame tubular, básico em usinagem CNC, autocad e solidworks.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que o programa Qualificar Erechim Empregos 2023 já está funcionando e vai ajudar as empresas que se instalarem no distrito industrial a buscar talentos. "Este programa é voltado para pessoas desempregadas, que querem se colocar no mercado de trabalho, ou que estão empregadas e queiram buscar outras áreas", explica o secretário.