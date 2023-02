UFSM cria pró-reitoria voltada para pesquisa e inovação

Em um dia histórico para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (Proinova) foi criada de forma oficial. A partir de agora, além do ensino, da pesquisa e da extensão, a inovação também adquire um caráter fundamental, visando a uma aproximação ainda maior com a sociedade. O ato ocorreu no coworking da Pulsar Incubadora Tecnológica, no Centro de Eventos

O pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo, professor Daniel Pinheiro Bernardon, disse que o momento é de celebração. "A criação da Proinova coloca a inovação como um dos pilares da universidade, atuando de forma transversal e com sinergia. Quando falamos de inovação, não é só a tecnológica. Vamos ter um olhar para a inovação social, para todos os saberes e pluralidade da universidade, com o intuito de, cada vez mais, nos aproximarmos da comunidade por meio de uma série de iniciativas", afirmou.

Entre as mudanças a serem viabilizadas pela Proinova na UFSM está um novo enfoque na educação empreendedora na instituição, desde o ensino médio, passando pelos cursos de graduação e de pós-graduação de todas as áreas do conhecimento, até formar possíveis empresas incubadas, fomentando um ecossistema de inovação. Este trabalho estará a cargo da Coordenadoria de Empreendedorismo.

A Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual é outra inovação. Até então, havia uma Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e outra de Propriedade Intelectual. A unificação, conforme Bernardon, tende a ser benéfica. "Faz todo o sentido pensar em proteção das nossas tecnologias já pensando em como transferi-las para o mercado", afirmou.

Outra novidade anunciada durante a solenidade na universidade da região central do Estado é o Núcleo de Prospecção e Valoração, que terá a incumbência de se aproximar cada vez mais das unidades universitárias, buscando entender os diversos laboratórios, grupos de pesquisas, tentando potencializá-los, atento ao mercado, aos editais, num trabalho integrado com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da UFSM.