Reforma de espaços do Hospital de Sapiranga deve ficar pronta até junho

As obras de reforma do espaço que funcionará parte do novo Centro Cirúrgico e Central de Esterilização de Materiais do Hospital de Sapiranga estão em andamento. A estrutura é onde funcionou o primeiro prédio da casa de saúde, inaugurado no ano de 1944.

Segundo a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann, o centro cirúrgico será reformado e ampliado de quatro para cinco salas cirúrgicas, além da ampliação da sala de recuperação e outros espaços. A expectativa é entregar parte desta obra ainda no primeiro semestre de 2023.

"A quinta sala, que será uma sala cirúrgica híbrida e que também chamamos de sala cirúrgica inteligente, nos possibilitará realizar cirurgias de alta complexidade, ou seja, os pacientes da nossa região não precisarão mais se deslocar para grandes centros para realizar seus procedimentos, terão aqui na nossa cidade um serviço diferenciado, seguro e de muita qualidade, com tecnologias de última geração", explica o diretor técnico do Hospital Sapiranga, Airton Schmitt

Para a execução deste projeto, o Hospital Sapiranga conta com recursos financeiros, parte pelo governo federal e parte com recursos próprios. "O hospital vem crescendo, e a estrutura antiga não suportaria as mudanças e adaptações que são necessárias para colocar em prática os novos projetos. Todas essas mudanças e o crescimento da instituição, vem sendo pensada para melhor atender a nossa comunidade, que poderá usufruir do conforto e segurança com as novas instalações e tecnologias inovadoras, ao mesmo tempo que uma parte da história está sendo conservada, para guardarmos na memória a importância desta instituição para toda a nossa região, desde a sua fundação", afirmou João Edmar Wolff, que há 15 anos atua como presidente do hospital.