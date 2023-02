Empresa faz analise sobre modais de transporte em Caxias do Sul

A Urbtec, consultoria contratada para o desenvolvimento do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, promoveu um encontro com a presença de servidores de cargos técnicos da prefeitura de Caxias do Sul. O objetivo foi a apresentação de um pré-diagnóstico, ou seja, dados tabulados sobre a mobilidade urbana na cidade, que agora passará por análises mais aprofundadas.

As primeiras análises identificaram os horários com maior demanda de usuários no transporte coletivo: das 6h às 8h e das 17h às 19h, de segunda a sexta-feira; das 12h às 14h, aos sábados; e das 17h às 19h, aos domingos. Outro dado relevante é a baixa adesão ao uso da bicicleta como meio de transporte, com apenas 1,5% da população optando pelo modal. A análise preliminar também identificou 3,2 mil pontos de paradas de ônibus em todo o município.

O diretor da consultoria, Gustavo Taniguchi, esteve à frente da apresentação. "Trouxemos para as equipes um pouquinho do diagnóstico realizado, dos dados primários e secundários, para mostrarmos as informações que já compilamos, pois se trata de um material muito denso. Fizemos um resumo de itens e trouxemos algumas das análises de questões que nos saltaram aos olhos durante os levantamentos como, por exemplo, a constatação de que um pequeno número dos deslocamentos ocorre por meio da bicicleta, cerca de 1,5% dos entrevistados. Esse fato demonstra um potencial de crescimento para o modal em Caxias do Sul", resume Gustavo.

O secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, opinou sobre a importância dos trabalhos que a consultoria está desenvolvendo no município. "Estamos tendo acesso, pela primeira vez, a números pontuais e específicos a respeito da mobilidade em Caxias do Sul. A partir de então, começamos a ter uma nova visão do que realmente é o transporte coletivo, o transporte de fretamento, o número total de veículos e de pedestres", analisa.