Pesquisa realizada pelo Procon em lojas de material escolar de Novo Hamburgo mostra diferença nos preços

O Procon de Novo Hamburgo foi às ruas para fiscalizar e orientar os consumidores para que, além de encontrar os valores mais em conta, não sejam vítimas de abusos. Foram visitados nove estabelecimentos entre os dias 18 e 19 de janeiro.

A fiscalização buscou comparações entre produtos idênticos e similares e os resultados mostraram diferenças. A maior variação para produtos idênticos verificada pelo órgão foi no lápis preto n°2. O menor preço encontrado foi de R$ 0,50, enquanto o maior chegou a R$ 2,50.

Entre os produtos pesquisados, destaca-se a variação do preço da caneta hidrográfica fina, 12 cores. O menor preço encontrado foi de R$ 10,99, enquanto que o maior chegou a R$22,90 - uma diferença de R$11,91, variação de 108,37%.

Outro produto presente nas listas escolares, o caderno para 10 matérias, da marca com valor mais elevado custa R$59,99, enquanto o mesmo produto, com as mesmas especificações, porém de outra marca, com a capa sem personagens, custa R$ 9,90. A opção pela marca mais conhecida do produto, com capa de personagens famosos, pode resultar em um acréscimo de 505,96%.

Diante da pesquisa, o Procon da cidade do Vale do Sinos orienta, sempre que possível, o consumidor deve avaliar e comparar preços considerando marcas diferentes. Contudo, deve-se ter em mente que produtos com marcas menos conhecidas não significa, necessariamente, que o produto é de má qualidade. Essa equação de preço e qualidade deve sempre estar na balança na hora da compra. Da mesma forma, é importante observar a qualidade, durabilidade e segurança do produto para as diferentes faixas etárias, tendo em vista que, nem sempre, o mais caro é o melhor.