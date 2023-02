Produtores de uva de mesa podem entrar em programa de Caxias do Sul

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul desenvolve, em parceria com outras entidades que formam um comitê, o Programa Sabor Caxias do Sul. O lançamento institucional do Selo será no dia 7 de fevereiro, às 14h, no Salão Nobre da Prefeitura. O Programa começa a ser implementado a partir da uva de mesa. Os produtores podem se habilitar fazendo a inscrição de 1º a 08 de fevereiro.

O programa tem como objetivo promover o que é produzido em Caxias do Sul, consolidar a posição de referência na produção agrícola e garantir a entrega de um produto com origem ao consumidor final. "Isto se dá através de protocolos que permitem a identificação da origem, rastreabilidade e boas práticas de produção e processamento", explica o titular da pasta, Rudimar Menegotto.

Ele lembra que o selo, inicialmente restrito às uvas de mesa, será depois estendido a outros produtos. "A lei foi construída de forma coletiva com entidades como Sebrae e Emater, além dos produtores rurais. O que se busca é qualificar o desenvolvimento de produtos agropecuários e agroindustrializados", afirma.

Segundo Menegotto, a iniciativa contribui para o desenvolvimento de núcleos familiares de agricultores, além da preservação do meio ambiente. O secretário acrescenta que a iniciativa é uma forma de valorizar os agricultores locais. "Eles estarão em constante busca e aperfeiçoamento de sua cadeia produtiva. Deste modo, a comunidade e consumidores em geral serão beneficiados pelo Programa. Além disso, o município continuará apoiando e ampliando as políticas públicas, dando visibilidade à atividade agropecuária e valorizando as agroindústrias", diz.