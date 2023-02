Está em andamento a execução da pavimentação asfáltica na rua José Maicá e a continuação dessa via através da avenida Bráulio de Oliveira, em Santa Rosa. A extensão das duas obras fará a ligação de Cruzeiro ao Distrito Multissetorial e na sequência a ERS-472.

O projeto da Maicá está com 55% dos serviços concluídos, sendo que a execução é dividida em dois trechos - primeiro com capa asfáltica executada, enquanto o segundo trecho está na fase de conclusão da drenagem e base para posterior camada asfáltica.

Já avenida Bráulio de Oliveira já está com a obra concluída. Ao todo, serão investidos mais de R$ 2,6 milhões com recursos do município. Esta é uma importante via de ligação que pavimenta a antiga estrada velha para Tuparendi e possibilita o acesso direto da Vila Progresso e do bairro Cruzeiro com o Distrito Multissetorial,

O secretário de Obras, Rodrigo Bürkle, destacou que essa era uma demanda antiga da comunidade, "A Maicá é uma via muito importante, e essa obra vai mudar a realidade de quem transita por ela, aliás todas as ações que estão sendo realizadas vão dar outra cara para nossa cidade". O investimento de recursos próprios do município é de quase R$ 2 milhões na eua José Maicá e R$ 694.4 mil na avenida Bráulio de Oliveira.