Os moradores de Venâncio Aires passam a contar com o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV). O serviço foi inaugurado nesta terça-feira (31) no espaço Venâncio Empreendedor, localizado na rua Tiradentes, 1060, no Centro. Na unidade poderão ser encaminhadas atualizações, cadastros e regularizações do CPF do contribuinte, entre outros serviços.

Com a instalação do ponto de atendimento, os venâncio-airenses não precisarão mais se deslocar até municípios da região para buscar assistência, conforme destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti. "Esse é mais um serviço que vem a somar junto do Venâncio Empreendedor para facilitar a vida do cidadão, fazendo com que as pessoas não precisem mais ir a Santa Cruz do Sul ou a Lajeado para resolver questões ligadas aos serviços da Receita", afirma.

A instalação do ponto ocorreu através do acordo de cooperação técnica entre a prefeitura de Venâncio Aires e a Receita Federal. De acordo com o prefeito Jarbas da Rosa, o ponto de atendimento tem o objetivo de tornar os serviços mais acessíveis aos cidadãos.