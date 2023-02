Liquida Santa Maria terá início a partir de sexta-feira

O Liquida Santa Maria deste ano, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), ocorre entre 3 e 12 de fevereiro. A campanha busca fomentar o comércio local, com promoções e descontos aos consumidores e dar um incentivo, aos clientes e às empresas, durante o mês de fevereiro.

Com mais de 430 empresas cadastradas até o momento, do Centro e demais bairros, a ação leva o slogan de "Um Carnaval de Ofertas". Por conta disto, no sábado (4) haverá o lançamento oficial da campanha com um desfile de Carnaval da Escola de Samba Vila Brasil junto à comitiva da CDL. A concentração deve ocorrer às 9h30min, em frente a sede da CDL, na rua Ângelo Uglione. Após, às 10h, partem em direção à rua do Acampamento.

"Essa mobilização é fundamental para o comércio, que é um dos principais setores da nossa economia, e também demonstra organização e protagonismo da entidade. Esta ação fortalece o segmento, assim como o Natal que teve milhares de cupons distribuídos na iniciativa promovida pela CDL. Agora, o Liquida também visa estimular esse setor para gerar movimento e renda aos envolvidos", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.

Para a realização do evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará intervenções no trânsito na rua Ângelo Uglione e vias próximas à do Acampamento. Qualquer lojista associado ou não da CDL pode aderir a campanha, que é feita de forma gratuita. As empresas participantes vão ganhar um kit de peças digitais para uso nas redes sociais.