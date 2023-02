Estudo mostra aumento nos focos de dengue em Santa Cruz do Sul

A secretaria municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul divulgou o resultado do Levantamento de Índice Rápido (LIRAa), realizado no período de 16 a 23 deste mês. A pesquisa que avalia o índice de infestação por Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e febre chikungunya, revelou que o município encontra-se com alto risco de infestação.

No levantamento atual, a Vigilância Epidemiológica vistoriou uma amostra de 2.596 imóveis e coletou 350 amostras, que resultaram em 160 positivas (45,7% do total) para o Aedes aegypti. Foram encontrados focos em 135 imóveis, sendo apenas sete focos em terrenos baldios. O trabalho incluiu bairros da cidade e localidades do interior, divididos em seis estratos. Neste último levantamento foi acrescentada a zona urbana do distrito de Alto Paredão.

No levantamento anterior, realizado entre os dias 3 e 10 de novembro, foram detectados 35 focos positivos em um universo de 2.595 imóveis vistoriados. O resultado revelou que o município encontrava-se em médio risco de infestação.

O resultado mostrou que todos os seis estratos apresentaram focos positivos para o Aedes e apenas um está em situação de médio risco, todos os demais estão em alto risco. Dentre os bairros com maior número de focos estão Ana Nery, Senai, Santa Vitória, Santo Inácio, Esmeralda, Bom Jesus e Higienópolis. Muito embora o estrato seis esteja em médio risco de infestação, dos 10 focos ali encontrados, seis foram em Linha Santa Cruz, situação que coloca o bairro na condição de alto risco.

Segundo a chefe de Combate a Endemias da Saúde, Juliana Hofmeister, os campeões de focos do mosquito são ralos, potes e baldes esquecidos nos pátios e ainda as caixas d'água. Ela reitera a necessidade de os moradores revisarem seus pátios após a mínima chuva porque o mosquito não precisa de muita água para se reproduzir. Apesar da proliferação de focos do mosquito, a secretária chama a atenção para o fato de que até agora não há registros de internações e nem de casos positivos de dengue em Santa Cruz do Sul.

Uma situação que vem se repetindo e segue chamando a atenção dos agentes que efetuam as coletas é o fato de amostras positivas de Aedes serem encontradas em potes de água para cachorro, em cochos e em fontes para gatos. "Estamos tendo um crescimento muito alto nos focos e precisamos do empenho de toda comunidade para que não se repita o que ocorreu em 2021, quando tivemos cinco óbitos por dengue", afirmou.