Os municípios de Pelotas e Rio Grande vão atuar em cooperação para o desenvolvimento de ações em áreas e pautas comuns às duas cidades. A parceria foi ratificada nesta terça-feira (31) em reunião entre a prefeita Paula Mascarenhas e o prefeito Fábio Branco, no Paço Municipal pelotense. No encontro, ficou acertado o alinhamento em pautas essenciais para as duas cidades nas áreas de infraestrutura, turismo, cultura, energia, compartilhamento de boas práticas, promoção do empreendedorismo e produção industrial.