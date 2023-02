Arroio do Meio passa a ter coleta seletiva de lixo

Com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo produzido, incentivar o reaproveitamento e a reciclagem de materiais e auxiliar na preservação dos recursos naturais, o município de Arroio do Meio implementou em janeiro a coleta seletiva de lixo. O novo formato de recolhimento prevê a separação do lixo em orgânico (compostável), reciclável (seco) e rejeito (comum), sendo que os resíduos deverão ser colocados em sacos separados e depositados nas lixeiras apenas nos dias e horários de coleta, conforme os bairros.

De acordo com o coordenador do Departamento de Meio Ambiente, Paulo Régis Rheinheimer Júnior, a implementação do programa de coleta seletiva demonstra a preocupação do governo municipal com a gestão dos resíduos sólidos, destinando-os de forma correta, contribuindo com a qualidade ambiental e prezando pela sustentabilidade. Para isso, as atuais lixeiras estão sendo substituídas por novas, com espaço para destinar de forma separada o resíduo orgânico e seco. "Vamos intensificar os trabalhos de divulgação e educação ambiental, a fim de orientar e estimular toda a população a participar ativamente do programa e realizar a separação correta dos resíduos de acordo com suas características e destiná-los aos locais adequados", enfatiza.

Uma das ações de divulgação da coleta seletiva consiste em envolver os alunos da rede municipal na criação de um mascote para a campanha. Outro objetivo é incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos nas casas, composto esse que pode ser utilizado em hortas e jardins, diminuindo consideravelmente a quantidade de resíduos que são destinados ao aterro sanitário.

O prefeito Danilo Bruxel e demais membros da prefeitura participaram de uma reunião com representantes da empresa responsável pelo recolhimento do lixo, para tratar sobre o sistema de coleta seletiva. Segundo o coordenador do Meio Ambiente, os dias de coleta do lixo seguem os mesmos, porém agora haverá um dia a mais em que o caminhão fará apenas o recolhimento do lixo seco.