Caxias do Sul busca a retomada de projetos de moradias populares

O estímulo à retomada de empreendimentos imobiliários de interesse social em Caxias do Sul ganhou novo impulso. O tema foi tratado no primeiro encontro de representantes das secretarias municipais de Habitação e Receita com a nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) na cidade.

Os titulares das pastas de Habitação, Carlos Giovani Fontana, e Receita, Roneide Dorneles, e os diretores-gerais de ambas as secretarias, Maristela Pozzer e Micael Meurer, respectivamente, apresentaram iniciativas de desburocratização e fomento setorial em desenvolvimento pela Prefeitura à equipe presidida pela empresária Maria Inês Menegotto de Campos. "Assumimos o compromisso de recuperar este canal de diálogo com o Sinduscon, a fim de retomar a viabilização de construções de interesse social em Caxias do Sul. Estamos abrindo as portas do município e chamando o setor para conversar. Queremos saber o que é preciso e o que podemos fazer, enquanto poder público, no sentido de reativar o mercado da moradia popular no município", revela Fontana.

Uma das iniciativas em pauta no encontro diz respeito à possibilidade de criação do primeiro empreendimento imobiliário do município alavancado por parceria público-privada (PPP). A prefeitura entraria com a área e o segmento construtivo ficaria responsável pela obra. O município teria a preferência para indicar compradores entre os inscritos na lista de espera do Fundo da Casa Popular (Funcap) e a amortização de parte do financiamento de cada mutuário contemplado se daria por meio de cota-terreno.

Ainda embrionária, a ideia envolveria elaboração de edital específico e modificações na legislação, abrangendo igualmente as esferas estadual e federal. O Sinduscon também acenou favoravelmente à possibilidade de abastecer a prefeitura com informações atualizadas em torno do segmento, sob o propósito de fomentar novos empreendimentos voltados ao mercado de baixa ou média renda.