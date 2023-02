A prefeitura de Antônio Prado lançou o Programa Municipal de Microcrédito, em parceria com a Sicredi e Sicoob, com o objetivo de facilitar aos empreendedores locais o acesso às oportunidades de financiamento. A iniciativa beneficia principalmente as pequenas empresas, que podem solicitar crédito até o valor máximo de R$ 21 mil. Os interessados podem buscar mais informações diretamente na Sala do Empreendedor do município.

Este é mais um serviço oferecido pela Sala do Empreendedor do município aos empresários da região. De acordo com o agente de desenvolvimento, Anderson Visentin, no local os empreendedores também têm acesso a consultoria para participação em processos de Compras Governamentais e cursos de formação profissional em diversas áreas, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. "Capacitação é um caminho sem volta. Abrir um negócio ou buscar aprimoramento amplia as chances de sucesso. Só vontade não basta", afirma o prefeito Roberto Dalle Molle.