A partir de quinta-feira (2), a comunidade do Loteamento Morada Cidadã passa a contar com o Centro Comercial II, um espaço público construído pela Prefeitura de Canoas. A cerimônia de lançamento contará com uma série de atrações e serviços à comunidade como: Feirão de Empregos, serviços de saúde, emissão de documentos e ainda atividades recreativas e culturais. O evento começa às 13h e vai até às 18h, na rua Braulino Pansera, 671, no bairro Fátima.

Ao todo, serão quatro lojas que passam a operar no local, como uma lancheria, uma papelaria e uma padaria. A estrutura comercial possui, aproximadamente, 160 m². Os novos comerciantes do local foram selecionados por meio de um edital público que regeu o certame. Um dos requisitos era ser morador do loteamento.

Além do centro comercial, o loteamento popular vai receber mais um prédio. Em breve, uma unidade de saúde será inaugurada.