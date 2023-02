O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, fez o lançamento do Programa Pavimenta São Léo, Por meio da iniciativa, a prefeitura vai investir cerca de R$ 8 milhões para recapeamento asfáltico e pavimentação de ruas de chão batido. As obras já iniciaram nas diversas ruas do município do Vale do Sinos e a previsão da prefeitura é finalizar os trabalhos em até cinco meses - ou seja, no mês de julho.

O secretário de Obras e Viação, Geraldo Passos reforçou o compromisso do governo com a comunidade. "No primeiro semestre de 2022, investimos mais de R$ 7,5 milhões em obras de infraestrutura urbana, como a finalização da avenida Dom João Becker, no bairro São Miguel. Também concluímos a Maria Emília de Paula. E pelo programa Caminhos da Escola ocorreu a pavimentação asfáltica de 11 vias no entorno de escolas municipais e estaduais em nove bairros. Agora vamos para outra etapa da qualificação viária da nossa cidade", frisou.