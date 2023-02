São Sepé pode criar coordenadoria de igualdade racial

O prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas ,reuniu-se com o prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy e a Coordenadora Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), Catia Cilene, para buscar informações sobre as atividades realizadas no município vizinho. João Luiz pretende no mês de março encaminhar para a Câmara de Vereadores de São Sepé um projeto de lei, criando a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

A coordenadoria deve ficar vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, como acontece em Caçapava do Sul, e terá a finalidade de organizar, assessorar, assistir, incentivar, articular, promover e acompanhar ações, programas, e projetos direcionados à promoção da igualdade racial em São Sepé.

Para o prefeito, a criação desta coordenadoria é um marco para o município no combate à desigualdade. "A criação deste órgão é de extrema importância. As ações que serão realizadas em conjunto com as demais secretarias ampliarão a visibilidade e as oportunidades em diferentes esferas para a população negra do nosso município", finalizou ele.