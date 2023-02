A cidade de Novo Hamburgo está entre as 347 novas cidades brasileiras que tiveram autorização pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o licenciamento e ativações de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz pelas prestadoras que adquiriram lotes na faixa. A liberação do município do Vale do Sinos para receber a tecnologia ocorreu em decisão tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI) e segue diretrizes do edital do 5G e abrange municípios onde a entidade já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas.