Hospitais de Capão da Canoa e Torres recebem novos equipamentos

Os hospitais Santa Luzia (HSL), de Capão da Canoa, e Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN), de Torres, receberam nesta segunda-feira (27) novos aparelhos de videolaparoscopia que serão usados para qualificar o atendimento nos centros cirúrgicos. O vice-governador Gabriel Souza e a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, acompanharam a entrega dos equipamentos, em Capão da Canoa.

Os novos instrumentos foram adquiridos com o auxílio de recursos estaduais e contrapartida dos hospitais. Cada instituição recebeu uma torre de vídeo que custa R$ 239 mil, dos quais R$ 150 mil foram repassados pelo Estado e R$ 89 mil foram investidos pelos hospitais.

"Estes aparelhos aumentam a produtividade do bloco cirúrgico, com procedimentos menos invasivos, mais rápidos e com menos tempo de permanência no hospital. Uma potencialidade importante para agilizarmos as cirurgias eletivas na cavidade abdominal e reduzirmos o tempo de espera para os pacientes", pontuou o vice-governador Gabriel.

Segundo a secretária de Saúde, Arita Bergmann, presente na solenidade, o Rio Grande do Sul tem atualmente cerca de 95 mil pessoas aguardando por cirurgias eletivas - não urgentes. "A expectativa é aumentarmos o número de procedimentos para atender à população do Litoral Norte", afirmou.