Primeira escola em turno integral de Passo Fundo deve ser inaugurada em 2024

A cidade de Passo Fundo terá a primeira escola de turno integral. A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) do bairro Valinhos teve as obras iniciadas em fevereiro, com previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2024, e atenderá mais de 100 crianças.

Localizada na avenida Rio Grande, a escola foi planejada para os serviços em turno integral, com duas salas para cada etária. Além disso, terá saguão, espaço para atividades múltiplas, sala para os professores, sanitários (incluindo os com acessibilidade), refeitório, cozinha, lavanderia, espaço administrativo, pátio externo fechado, gramado e piso emborrachado para a instalação de brinquedos.

O secretário de Planejamento, Giezi Schneider, destaca que essa será uma das maiores escolas de educação infantil do município. "Temos certeza de que será um equipamento muito importante, uma vez que foi projetado especificamente para a realidade local e perfil de atendimento que será prestado", avalia.

Anualmente, a rede municipal de educação registra um crescimento da procura por vagas. Para o ano letivo de 2023, foram feitas 3,8 mil novas solicitações para o ingresso de estudantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental. O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, expõe dois fatores relacionados com o aumento da demanda. "Passo Fundo tem sido muito atrativa para pessoas de outros estados. O último censo do IBGE apontou para um aumento de 17% da população, bem acima de cidades do mesmo tamanho. Outro elemento importante tem a ver com os efeitos da pandemia sobre a vida financeira das pessoas. Isso fez com que elas buscassem uma solução pública, inclusive, para educação", afirma.

O município trabalha com soluções para responder efetivamente à procura. "A curto prazo, uma alternativa foi realizar a medição das salas de aula com o objetivo de viabilizar a expansão do número máximo de alunos de acordo com o tamanho dos espaços. Há uma legislação que indica essa relação. Conseguimos atender mais 500 alunos apenas com a medição. A médio prazo, estamos entregando mais salas de aula nas escolas", enfatiza Adriano.

A escola de educação infantil da cidade do norte gaúcho será destinada à etapa creche, compreendendo as crianças dos seis meses aos três anos de toda a cidade. "Por ser a primeira escola de turno integral, a escola receberá crianças do entorno do bairro Valinhos, que hoje tem a EMEI Sonho Encantado nas modalidades creche e pré-escola, e também o de outras regiões. Para isso, o Município disponibilizará o transporte público", completou.