O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, anunciou nesta segunda-feira (27) o início das obras de 12 microaçudes em diferentes localidades do interior do município. A iniciativa faz parte do programa Avançar na Agropecuária, do governo do Estado, em que o município foi contemplado no último ano, como forma de incentivo e apoio aos pequenos produtores.

A definição dos produtores beneficiados com a implantação dos microaçudes foi realizada durante reunião dos integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de São Borja, e a avaliação de viabilidade técnica nos locais foi feita pela Emater. "Investir em melhorias para os moradores do interior é apostar em quem tanto faz por nós. Sabemos que há uma grande demanda e nossa expectativa é conseguir beneficiar outras famílias", pontuou o prefeito.

Os microaçudes têm área de 40 por 50 metros e dois metros e meio de profundidade, o que significa capacidade de 15 metros cúbicos de captação de água. O custo estimado de instalação é de até R$ 20 mil por unidade hídrica, devendo ser utilizados exclusivamente para fins de irrigação, como de pastagens, pomares e outros projetos similares.