São Leopoldo se prepara os desfiles de Carnaval

O desfile das escolas de samba de São Leopoldo será no dia 11 de março, na Passarela do Samba Tom Astral, que ficará na avenida Dom João Becker, Centro. A abertura do evento terá início às 21h e o acesso será gratuito.

A escola de samba Império do Sol será a primeira a entrar na avenida, seguida da Acadêmicos Verde e Rosa, Estação Primeira de São Léo, Imperadores do Sul e a Leões da Feitoria encerra as apresentações. Com o tema "Carnaval: Cultura e alegria rumo ao Bicentenário" a edição deste ano já vem movimentando milhares de pessoas.

A programação do município está bem diversificada mobilizando os carnavalescos. Já foram realizadas a escolha da corte, seminário sobre os quesitos de avaliação das escolas, carnaval infantil, as muambas e ensaios das escolas de samba. No dia 25 de fevereiro foi realizado o Terreirão do Samba com show das escolas na quadra da Império do Sol, no bairro São Miguel.

"Estamos nas prévias do desfile com uma programação intensa de atividades realizadas em parceria com as escolas de samba de forma gratuita para a população. Em 2023, nosso carnaval passa a ser um projeto anual, cultural, social e educativo", destaca a secretária interina de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Luísa Gonçalves.