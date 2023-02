Projeto de apadrinhamento de jovens é lançado em Canela

O projeto Apadrinhar foi lançado em Canela pelo Poder Judiciário e Ministério Público, em parceria com a prefeitura. O objetivo é de ampliar as oportunidades de convivência familiar e comunitária às crianças e adolescentes abrigados na Casa Lar, que possuem remotas possibilidades de adoção ou reinserção no convívio familiar.

O projeto é gerido por uma comissão formada por membros da Secretaria Municipal de Assistência Social, preferencialmente do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, equipe técnica do Abrigo Casa Lar e do Grupo de Apoio à Adoção Construindo o Amor, com acompanhamento e avaliação do Poder Judiciário.

A equipe apresentou as modalidades de apadrinhamento, que pode ser afetivo, prestador de serviço ou financeiro. Destacaram também as formações que acontecem no Cidica dias 28 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março, a partir das 19h. Nessas datas a comissão também poderá esclarecer dúvidas dos interessados no projeto.

Max Guzzelli, promotor de Justiça, falou que o engajamento daqueles cidadãos de bom coração e até mesmo empresas, que queiram ajudar crianças e jovens aqui de Canela. Temos modalidades distintas de apadrinhamento, seja afetivo para repassar bons valores da vida e permanecer algum tempo junto nos finais de semana, ou financeiro por meio de auxílios como prestação de serviços de saúde, oferecimento de cursos profissionalizantes, entre outras diversas possibilidades. Para quem está doando pode ser algo pequeno, mas para quem recebe pode fazer toda diferença, já que estas crianças e adolescentes possuem dificuldades reais em suas vidas e por isso estão abrigadas".

A juiza Dra. Simone Chalela frisou que "chegou a hora de uma nova caminhada que beneficiará os abrigados na Casa Lar, o projeto Apadrinhar é uma nova oportunidade, uma nova perspectiva na vida dos acolhidos que pedem muito pouco perto do que é solidariedade, a empatia, o amparo que a nossa sociedade pode lhes dar. Conto com apoio de todos para mais este desafio que tenho certeza que ajudará nossas crianças e adolescentes com laços de afetos com a sociedade e a cada um que contribuir nessa causa a rever seus princípios da solidariedade, do amor ao próximo, do cuidar, proteger, patrocinar ou auxiliar, ajudando a materializar os sonhos pessoais ou profissionais desses protegidos pelo abrigo", afirmou.