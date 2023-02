Caixa padrão será obrigatória em ligações de água em Caxias do Sul

A fim de inibir o furto e proteger o hidrômetro, a instalação da caixa padrão passa a ser obrigatória para novas solicitações de ligações de água e adequações de cavalete a partir de 1º de março em Caxias do Sul. A caixa será fornecida de forma gratuita pelo Samae em casos de novas solicitações, sendo que o usuário ficará responsável pela instalação, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Ela deverá ser colocada preferencialmente no muro de divisa frontal ou em um dos muros laterais do imóvel, caso não exista o frontal. Para imóveis que não possuem muro frontal e lateral, e após aprovação da fiscalização da autarquia, deverá ser construída uma mureta com medidas pré-definidas.

A caixa padrão já é utilizada por outras companhias de abastecimento que são referências em eficiência e gestão de procedimentos, como a Companhia de Águas de Joinville, em Santa Catarina, que a utiliza desde 2008. Além disso, todos os municípios limítrofes de Caxias do Sul, abastecidos pela Corsan, desde 2020, também adotaram a caixa como um novo modelo para padronizar as ligações de água. "A caixa padrão é desenvolvida com material resistente para garantir a segurança do medidor, protege contra vandalismo, furto do hidrômetro e deterioração, facilita também para identificar vazamentos ou fugas não-visíveis através do hidrômetro e reduz o índice de fraudes e violações, como o furto de água", destaca o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti.

Além de ser exigida na solicitação de nova ligação de água, a instalação também é obrigatória em casos de segunda ligação, mudanças de ligação, remoções, alterações e mudanças de cavalete, ligações cortadas em decorrência de confirmação de fraude no sistema de abastecimento e em imóveis com dificuldade para acesso e/ou leitura do hidrômetro. Para solicitar uma nova ligação, o consumidor deve comparecer ao Samae, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O proprietário do imóvel deve realizar o cadastro, construir a caixa padrão e estar de acordo com a legislação vigente de instalações sanitárias