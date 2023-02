Páscoa em Gramado terá início a partir de 9 de março

Em sua oitava edição, a Páscoa em Gramado começa mais cedo e terá 30 dias de duração. O evento ocorre de 9 de março até 9 de abril. Com atrações lúdicas e religiosas, a cidade deve receber 400 mil visitantes no período.

O feriadão de Páscoa é o que mais atrai turistas para a Região das Hortênsias. Os detalhes da programação foram apresentados para a imprensa durante o lançamento do evento, realizado no fim de semana. A Páscoa em Gramado terá atrações gratuitas para todos os públicos. Um dos grandes destaques, a Paradinha de Páscoa, vai ampliar seu elenco. Com direito a banda de música, a turma do coelho Pascoalino vai divertir e emocionar o público na avenida Borges de Medeiros, a principal de Gramado.

Na praça das Etnias, será instalada a Vila de Páscoa, que vai abrigar a Casa do Pascoalino. Além de artesanato e opções gastronômicas, o espaço receberá intervenções culturais e artísticas nos finais de semana. Tudo inteiramente gratuito ao público.

Outra grande atração confirmada é a 2ª Corrida e Caminhada do Coelho, que ocorre no dia 8 de abril. Os competidores interessados poderão fazer suas inscrições a partir de 1° de março. Dois concertos também estão previstos na programação com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) na Quinta-feira Santa, dia 6 de abril, e com a Orquestra Sinfônica de Gramado no domingo, dia 9 de abril.

Em parceria com o Senac, serão oferecidas oficinas gastronômicas gratuitas com receitas de Páscoa para os inscritos. Os interessados podem fazer sua inscrição pela internet para poderem participar da oficina. Além do aspecto lúdico, a Páscoa em Gramado conta com o lado religioso da celebração.

O vice-presidente da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), Maurício Brock, destaca que o setor está otimista com a próxima Páscoa. "O chocolate é uma grande atração de Gramado. Podemos transformar a Páscoa num evento como o Natal Luz, um sucesso absoluto da cidade", afirma Brock.