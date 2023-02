Terroir será o tema do Connection Experience 2023, em Gramado

A sexta edição do Connection Experience, evento voltado ao setor turístico, ocorre entre os dias 17 e 21 de maio em Gramado, na Serra. Desta vez, o tema será o terroir, ou seja, locais onde são produzidos alimentos e bebidas no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil e da América Latina com identificação de procedência e de localização.

O evento estará dividido em quatro temas: biodiversidade, competitividade, mercado e turismo. O Palácio dos Festivais e a Rua Coberta de Gramado serão os locais para encontro dos participantes, com a realização de palestras, rodadas de negócios lideradas pelo Sebrae RS, além de oportunizar o contato entre representantes das demais regiões que estarão na cidade.

Surgido durante a pandemia, o Connection Experience tem alternado os temas a cada edição para contemplar os diversos segmentos dentro do turismo. De acordo com a gerente de comunicação da Rossi & Zorzanello, empresa que coordena o evento, Cibele Marcon, a escolha pela temática foi por conta de uma necessidade de se tratar sobre a importância do tema, tanto para os produtores quanto para a cadeia turística em geral. "Temos o sentimento de que esse tema (terroir) vai fazer a diferença no mercado. Acreditamos que uma parte do setor ainda não entende como uma Indicação Geográfica (IG) pode ser benéfica para produtores, fornecedores, restaurantes, todos que estão conectados ao turismo", afirma.

Segundo ela, que esteve acompanhada de Laura Gallas, também da organização do Connection em visita ao Jornal Cidades, o casamento entre conteúdo e experiência pretende trazer novidades aos participantes do evento. Além do conteúdo da programação oficial, há três visitas - que ocorrerão em paralelo - programadas para ocorrer em locais com IG em Gramado, Bento Gonçalves e Cambará do Sul. A Intenção é apresentar uma imersão sobre os cases de sucesso em cada uma das cidades.

A grande de programação ainda não foi finalizada pela organização. No entanto, as inscrições já foram abertas, ao custo promocional de R$ 299,00. A aquisição pode ser feita pelo site do evento (www.connectionexperience.com.br).