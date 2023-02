Concurso avalia a qualidade do queijo artesanal em Caxias do Sul

Doze jurados avaliaram as 76 amostras inscritas no 1º Concurso Regional de Queijos Artesanais em Caxias do Sul, promovido pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em parceria com o Escritório Regional da Emater. Os vencedores serão conhecidos na sexta-feira (3), às 15h, no encerramento do Seminário Regional "Valorização dos queijos artesanais e das agroindústrias familiares em Caxias do Sul", que será realizado no Bolicho dos Piardi, nos Pavilhões da Festa da Uva. As atividades integram a programação da Festa das Colheitas.

Toda a avaliação dos queijos inscritos foi realizada de forma online, por meio de formulários elaborados pela Emater. De acordo com os organizadores, a avaliação geral dos jurados com relação à qualidade dos queijos foi positiva. "Comprovamos o potencial do que é produzido nas agroindústrias da região. O desafio é incentivar a criação de novos estabelecimentos e o retorno à atividade daqueles que se afastaram mas desejam voltar a produzir laticínios de qualidade", observa o diretor técnico de gestão da secretaria, Fernando Vissirini Lahm dos Reis.

O 1º Concurso Regional de Queijos Artesanais em Caxias do Sul recebeu inscrições de 31 agroindústrias localizadas em 18 municípios da Serra gaúcha e Campos de Cima da Serra, nas categorias Queijo Colonial, Queijo Serrano e Autorais (queijo coalho ou parmesão, por exemplo). De acordo com os técnicos, as 76 amostras recolhidas para avaliação configuraram cerca de 150 quilos de queijo.

A ampla participação surpreendeu a organização do evento. "Quando pensamos numa iniciativa para valorizar os queijos da região, não imaginávamos que a primeira edição já teria tanta adesão. O que se busca é premiar produtos e seus produtores que se destacam, incentivando a produção artesanal de queijos, divulgando para a população o saber-fazer da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra", explica o secretário Rudimar Menegotto.

Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus Ouro, Prata e Bronze. O melhor queijo entre os vencedores ganhará o Troféu Super Ouro.